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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

حاويات
حاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 14 سفينة، بينما غادرته 18 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط -في بيان اليوم /الأحد/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفًا و757 طنًا تشمل 1732 طن ملح معبأ و3200 طن كسب صويا و2130 طن رمل و10 آلاف و757 طن يوريا و8920 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51 ألفا و305 أطنان تشمل: 9000 طن خردة و14093 طن حديد و40 طن معدات و9000 طن كسب صويا و3777 طن ذرة و3200 طن فول صويا و6304 أطنان قمح و5093 طن قمح مطحون و2798 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 798 طنًا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1142 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 155 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3348 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 112 ألفا و8 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191 ألفا و405 أطنان.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5200 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4847 شاحنة.

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