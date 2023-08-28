توجيه 10 تهم لفاشنيستا مشهورة لتسببها في حادث مروع.. اعرف القصة كاملة

لازالت قصة الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتسببة بحادث مروع أثار غضب الشارع الكويتي و الجدل لدى رواد السوشيال ميديا ، والمطالبة بأخذ الإجراءات اللازمة بحقها. وذلك بعد أعلان وزارة الداخلية الكويتية، عن قيامها بحبس الفاشنيستا المتسببة بالحادث والذي وقع مروع فجر الخميس وذلك لمدة 10 أيام وذلك حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق والقيام بإحالتها للسجن المركزي وذلك تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

على الجانب الآخر قد تم توجيه عدد 10 تهم وذلك بحقها هي القتل و الإصابة بالخطأ القيام بقيادة مركبة بسرعة 140 كم/ساعة وذلك تحت تأثير تناول المشروبات المخدرة واالقيام بتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة لها و الإشارة الضوئية الحمراء والقيام بقيادة المركبة برعونة وبتأمين غير ساري المفعول و التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغيروالممتلكات العامة.