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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. السيسي: مشروع توشكى خطوة في مشوار مصر إلى التنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنجاز في منطقة توشكى، وأكد أن وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بالمشروع القومي، أن المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال عام من الآن.

تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلة مع وفد من الإعلاميين خلال جولة في منطقة توشكى، نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى خطوة واحدة يتم تنفيذها في مشوار مصر إلى التنمية، كما دعا الرئيس إلى زيارة مشروع مستقبل مصر وسيناء من أجل رؤية حجم العمل العملاق، وشدد الرئيس السيسي على أن التنمية ليست قاصرة على مكان واحد، ولكن في كل مكان في توشكي وشرق العوينات وسيناء ومزرعة في بني سويف 60 ألف فدان، مؤكدا أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة بأحدث أساليب الزراعة والري.

رسائل طمأنة من الرئيس السيسي للمصريين:


- ما تشهده توشكى خطوة واحدة من خطوات كثيرة تنفذها الدولة المصرية
- التنمية ليست قاصرة على مكان واحد
- استغلال كل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري 
- التعاقد على مصنع للخشب من "جريد النخل" وآخر لتغليف التمور في توشكى
- الأولوية لسد الفجوة الكبيرة في القمح قبل الحديث عن منتجات أخرى
-  لدينا اكتفاء ذاتي من الفاكهة والخضروات 
- المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال عام
 

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سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

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في مقدمتها الحديد والصلب.. السيسي يوجه بتوفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة

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