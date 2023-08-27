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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأفغان دون مساكن في بريطانيا بعد عامين من اللجوء | تقرير

اللاجئون الافغان
اللاجئون الافغان في بريطانيا

لا يزال 'عدد صغير جدًا' من اللاجئين الأفغان بدون مساكن دائمة بعد عامين من وصولهم إلى المملكة المتحدة، وفقًا للحكومة البريطانية

وأصر وزير المحاربين القدامى جوني ميرسر على أنه 'لا أحد ينام في العراء، ولن ينام أحد في العراء' عندما سئل عن نهاية مرحلة الفنادق في خطة إعادة التوطين الأفغانية الشهر الجاري.

وبعد استيلاء حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، قام الجيش البريطاني بنقل آلاف الأشخاص جوًا إلى بر الأمان في المملكة المتحدة في إطار 'عملية الحفر' - وهي أكبر عملية مساعدات إنسانية منذ عقود.

وكان غالبية الأشخاص الذين وصلوا، وعددهم 25 ألف شخص، يعملون لصالح الحكومة البريطانية والقوات المسلحة في أفغانستان، وكانوا يعيشون في البداية في الفنادق.

وأكد ميرسر اليوم أن 'الغالبية العظمى منهم يقيمون في أماكن إقامة مستقرة على المدى الطويل'.

وفي مايو الماضي، أبلغت وزارة الداخلية نزلاء الفنادق بأنه يتعين عليهم الخروج من مكان الإقامة 'الجسير' هذا بحلول 31 أغسطس.

وقد وعدت الحكومة بإيجاد 'سكن مستقر' لهم، لكن السيد ميرسر اعترف اليوم بأن هذا لم يكن واقعًا بعد بالنسبة لجميع الأفغان الذين تم جلبهم إلى المملكة المتحدة.

وقال إن هناك 'عددا صغيرا جدا جدا' ممن 'لم يقبلوا الإقامة'.

وأضاف الوزير إنه سيتم تسليم تمويل إضافي بقيمة 9000 جنيه إسترليني إلى السلطات المحلية لمساعدتها على 'رعاية' اللاجئين حتى يتم العثور على منازل طويلة الأمد لهم.

وتابع ميرسر: 'أنت تتحدث عن أرقام صغيرة في هذا المجال.

واسترسل 'لقد أعيد توطين الغالبية العظمى منهم في أماكن إقامة طويلة الأمد ويمكنهم البدء في بناء حياتهم كما وعدناهم عندما أخرجناهم من أفغانستان'.

وشدد على أن 'لا أحد سينام في العراء نتيجة لهذه السياسة'.

وقال الوزير 'الفنادق ليست حلا طويل الأمد لهذه العائلات، إنها غير عادلة بالنسبة لهم، وغير عادلة بالنسبة لدافعي الضرائب البريطانيين'.

وقال: 'نحن نعمل بجد لإنشاء ما يقرب من 1000 عقار الآن'، مضيفًا أن 400 شخص ينتقلون أسبوعيًا إلى 'مساكن مستقرة طويلة الأمد'.

ونفى ميرسر التقارير التي تفيد بأن وزارة الداخلية عرضت على مئات اللاجئين الأفغان الإقامة في ثكنات عسكرية فارغة.

وقال: 'لا أحد، لا أحد على الإطلاق، يقيم في ثكنات الجيش'.

وأصر وزير المحافظين جوني ميرسر على أنه سيتم الوفاء بالموعد النهائي المحدد بنهاية أغسطس لنقل اللاجئين الأفغان من الفنادق – على الرغم من التحذيرات من عدم الالتزام به.
 

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