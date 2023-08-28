دعاء الفرج للولادة.. اللهم أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق

دعاء الفرج للولادة، يكون الفرج في كل شيء ففرج الله واسع على عباده، في أي وقت ولحظة، وفي أدعية الفرج ورد الكثير من الأحاديث النبوية ، وفي الولادة الصعبة أو التي تترقبها الزوجة وقلقة منها فهي أيضًا فرج وطالما إن الإنسان دائما يردد الذكر والاستغفار والتسبيح، لا يقلق من أي شيء آخر، فإن كان الله معه فمن عليه.. دعاء الفرج للولادة هو بمثابة كلمات من الشرع وأدعية يستحب قولها في أي وقت لكن لم يرد عن سيدنا النبي مخصص بهذا الاسم .



ويستحب دعاء الفرج للولادة أن تقول السيدة الحامل يا خالق النفس من النفس يا مخلص النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس خلصني، لا اله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين . كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها .

- اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك وتيسر لي أمر ولادتي.

-كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.

-قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير.

-يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

ومن الكلمات المهمة في دعاء الفرج للولادة لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم .

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات و الأرض يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم . لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم .

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك تدفع ما تطيق وما لاتطيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين .

- اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.

ومن كلمات الفرج للولادة اللهم يا فارج الهمّ ورافع الكرب أنت الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلّا أنت، اللهم إنّي أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حيّ يا قيوم.

- اللهم إنّي أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي وتزيل الكرب عني، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

دعاء الفرج



دعاء الفرج من الأمور التي تخفف على الإنسان همومه وضغطه هو الذكر فكل شخص يعاني من هموم في حياته اليومية وأوقات يعاني من ضيق المعيشة أو قلة المال مع تراكم همومه فتضيق نفسيته ويتعب وقد يدخل في حالة من الاكتئاب والقلق، فالحاجة والعوز أمر قاسي على نفسية الإنسان قال تعالى وَلَقَد نَعلَمُ أَنَّكَ يَضيقُ صَدرُكَ بِما يَقولونَ*فَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السّاجِدينَ.. ولهذا ورد دعاء الفرج في العديد من الأحاديث النبوية.

دعاء الفرج والهم اللَّهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيدِك ، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيْتَ به نفسَك، أو علَّمْتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حَزَني، وذهابَ همِّي فقد أخبر النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّ هذا الدّعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همّه، وأبدله مكان حزنه فرحاً.

ومن دعا هذا الدعاء فكأنما لو كان عليه مثل جبل فهو معم كدعاء لتفريج الهموم والكروب دينًا أداه الله عنه.. اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ و الحزنِ ، و العجزِ و الكسلِ ، و البُخلِ و الجُبنِ ، و ضَلَعِ الدَّينِ ، و غَلَبَةِ الرجالِ اللهمَّ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرَامِكَ وأغْنِنِي بفَضْلِكَ عمَّن سواكَ.

-اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق اللهـم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

- اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين ، ولا صالين ولا مضلين ، و اغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله ، اللهم ارزقنا عند الموت شهادة و قبل الموت توبة ، و بعد الموت دخول الجنة ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين لك ، و توفنا مسلمين تائبين يا الله .

- اللهم لا تردنا خائبين و آتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين ، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين ، ولا صالين ولا مضلين ، و اغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله .

ويستحب أيضًا في دعاء الفرج والهموم أن يكثر المسلم من الإكثار على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم صل على سيدنا محمد.. عشر مرات اللهم لا طاقة لي بالجهد، ولا قوة لي على البلاء، فلا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك فإنك إن وكلتني إلي نفسي عجزت عنها وإن وكلتني إلي خلقك ظلموني وحرموني وقهروني ومنوا علي، فبفضلك يا الله أغنني وابسط لي واكفني وخلصني من حسدهم وحقدهم واجعل رضاي فيما يرد علي منك، وبارك لي فيما رزقتني وفيما خولتني واجعلني في كل حالاتي محفوظ مجار، واقضِ عني كل ما علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلقك، فأنت تعلم عظم ضعفي وكثرة ذنوبي وضعف بدني وقوتي وغفلتي، فأدي ما لهم علي عندي يا عظيم فإنك واسع كريم .

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير اللهم يا فارج الهمّ ورافع الكرب أنت الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلّا أنت.

- اللهم إنّي أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حيّ يا قيوم، اللهم إنّي أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي وتزيل الكرب عني، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.