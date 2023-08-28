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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 : كسب المال

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 28 اغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 : مصدر دخل إضافي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 27 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023

يجب أن يكون مواليد برج العقرب هذا الأسبوع مستعدين لخوض أحداث غير متوقعة في جميع مجالات حياتهم على الرغم من أنها قد تبدو ساحقة، إلا أن هذه الأحداث ستحدث تغييرات تشتد الحاجة إليها، يحتاج برج العقرب إلى الثقة في غرائزه واحتضان ما هو غير متوقع.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد تضع المواقف غير المتوقعة في حياتهم ضغطًا على علاقاتهم، لذلك من المهم أن يظهر مواليد برج العقرب ضعفهم ويسمحوا لشريكهم بدعمهم، يعد هذا وقتًا رائعًا لمواليد برج العقرب للعمل على تعميق اتصالاتهم وفهم بعضهم البعض على مستوى أعمق

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تتسبب الأحداث غير المتوقعة في حياتهم في شعورهم بالإرهاق أو التوتر، ولكن من المهم بالنسبة لمواليد برج العقرب أن يأخذوا وقتًا للرعاية الذاتية، سواء أكان ذلك ممارسة اليقظة الذهنية، أو ممارسة بعض التمارين الرياضية، أو قضاء بعض الوقت في الطبيعة، يحتاج مواليد برج العقرب إلى إيجاد طرق صحية لإدارة مستويات التوتر لديهم والعناية بصحتهم. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يجب أن يكون مواليد برج العقرب مستعدين لأسبوع مزدحم ومليء بالتحديات في حياتهم المهنية، المواقف غير المتوقعة التي سيواجهونها قد تتطلب منهم التفكير بشكل إبداعي وخارج عن المألوف.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يجب على مواليد برج العقرب توخي الحذر فيما يتعلق بشؤونهم المالية هذا الأسبوع، قد تتطلب الأحداث غير المتوقعة في حياتهم إنفاق أموال أكثر مما توقعوا، من المهم بالنسبة لمواليد برج العقرب أن يلتزموا بالميزانية وأن يضعوا في اعتبارهم عادات الإنفاق الخاصة بهم، ومع ذلك، يعد هذا أيضًا الوقت المناسب لمواليد برج العقرب للنظر في طرق بديلة لكسب المال والاستثمار في مستقبلهم

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