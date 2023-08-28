تحت شعار كامل العدد.. صور من حفل هاني شاكر فى مهرجان القلعة

أحيا منذ قليل النجم هاني شاكر أمير الغناء العربي واحده من أجمل حفلات ليالي مهرجان القلعه للموسيقى والغناء في دورته ال 31 وذلك بالقلعة بحضور جماهيري ضخم تحت شعار كامل العدد .





وقدم هاني شاكر باقه من أجمل أغانيه المتنوعه منها "لسا بتسألي" و "لو بتحب" و "ياريتني" و "علي الضحكايه" و "بحبك يا غالي" وغيرهم العديد كما قام بغناء احدث اغنياته "الكبير" و "مروق" وسط حماس شديد وتفاعل الجمهور وأجواء من الرقص والبهجة بينهم .

وفي نهايه الحفل قام أمير الغناء العربي بشكر كل القائمين علي الحفل وسط تصفيق وتحيه الجمهور له كما وجه كلمه شكر لكل محبيه والجمهور المتواجد . جدير بالذكر أن الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

نادية مصطفى

وافتتحت الفنانة نادية مصطفى حفلها في مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقي والغناء بأغنية ادعوا لمصر وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وأطربت نادية جمهور القلعة باغاني الزمن الجميل منها وردة الجزائرية باغنية مالي وقلبي ليك ميال لفايزة احمد.

حفل افتتاح المهرجان

وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية، قد افتتحا فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

