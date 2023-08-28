تعود لـ 98 مليون سنة.. تفاصيل اكتشاف ورقة شجر من عصر الديناصورات .. فيديو

كشف الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الفقارية بجامعة المنصورة، تفاصيل اكتشاف ورقة شجر من عصر الديناصورات.

وقال الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الفقارية بجامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "نحن الآن في بعثة استكشافية في منخفض الواحات البحرية"، لافتا: "البعثة مكونة لأول مرة من شباب باحثين وطلاب من التعليم ما قبل الجامعي".

وأضاف: "الرحلة الاستكشافية بدأت منذ 4 أيام نجوب فيها صحراء مصر الغربية بحثا عن الصخور التي شهدت عصرو الديناصورات المصرية"، موضحا: "نحن حاليا في واحة الديناصورات وقابلنا خلال الرحلة الاستكشافية أشياء لأول مرة نعثر عليها ومنها ورقة شجر للديناصور آكل للنباتات منذ 98 مليون سنة".

وتابع: "جرى اكتشاف ورقة شجر من قبل أحد الشباب المشاركة وهي من عصر الديناصورات وهو شاب في الصف الثاني الإعدادي"، لافتا: "منخفضات الواحات البحرية فيها صخور كان يعيش عليها الديناصورات المصرية وورق الأشجار".

واسترسل الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الفقارية بجامعة المنصورة،: "ورقة الشجر كانت طعام للديناصورات آكلة النباتات من حوالي 98 مليون سنة".