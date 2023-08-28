مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر أغسطس.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا يبيع ساعة آبل الذكية Apple Watch Ultra بخصم يقدر ب 180 جنيه استرليني (أي ما يعادل 7000 جنيه مصري تقريبا ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 670 جنيه إسترليني.

خصم تاريخي لأول مرة على Apple Watch بقيمة 7000 جنيه

مواصفات الساعة الذكية Apple Watch Ultra

تتمتع Apple Watch Ultra بمواصفات متقدمة تجعلها مثالية للمستخدمين النشطين الذين يبحثون عن جهاز يمكنهم الاعتماد عليه في أي بيئة. تشمل المواصفات الرئيسية ما يلي:

• الشاشة: شاشة Retina LTPO OLED مقاس 1.92 بوصة بدقة 410x490 بكسل، محمية بزجاج كريستال الياقوت.

• المعالج: Apple S8، ثنائي النواة، 64 بت.

• الذاكرة: 32 جيجابايت.

• البطارية: 542 مللي أمبير، تدوم طوال اليوم.

• الاتصال: Wi-Fi، Bluetooth 5.3، GPS، LTE.

• المستشعرات: مقياس تسارع، جيروسكوب، مقياس مغناطيسي، مستشعر نبضات القلب، مستشعر درجة الحرارة، مقياس ارتفاع، جهاز استشعار الضوء المحيط.

فيما يلي بعض الميزات البارزة في Apple Watch Ultra:

• ميزات سلامة وأمان محسّنة: تتميز Apple Watch Ultra بميزات سلامة وأمان محسّنة، بما في ذلك اكتشاف حوادث السيارات العنيفة، وإرسال إشعارات الطوارئ، وزر الإجراءات باللون البرتقالي الدولي.

• مقاومة للماء والغبار: تتميز Apple Watch Ultra بمقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا، مما يجعلها مثالية للأنشطة الرياضية المائية.

• ميزات صحية متقدمة: تتميز Apple Watch Ultra بميزات صحية متقدمة، بما في ذلك مراقبة مستويات الأكسجين في الدم، وتتبع الدورة الشهرية، وتقديرات التبويض.

تتوفر Apple Watch Ultra في ثلاثة أحجام مختلفة: 41 مم، 45 مم، و 49 مم. وتتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان والمواد، بما في ذلك الألمنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، والذهب.







