الحزن يسيطر على ريم أحمد في عزاء والدتها بمسجد الحمدية الشاذلية

سيطرت ملامح الحزن على وجة الفنانة ريم أحمد في عزاء والدتها فاتن الراعي، الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية.



وكانت ريم أحمد، قد شيعت جثمان والدتها إلى مثواه الأخير، وتم دفنها بمقابر المجاورين على طريق صلاح سالم، وكان معها زوجها طه خليفة، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة منة بدر تيسير، الذين حرصوا على التواجد في المقابر بجانب ريم أحمد ومواساتها في هذا الموقف الصعب.



وحضر العزاء كل من، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب نقيب المهن التمثيلية ، الفنانة لقاء سويدان ، المخرج خالد جلال وغيرهم كثير من نجوم الفن .

وكانت ريم أحمد، أعلنت وفاة والدتها، من خلال صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله- تعالى- أمي، السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه".

‎ونعى الفنان محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، التي شاركته- وهي طفلة- بطولة مسلسله "يوميات ونيس" في دور "هدى".

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