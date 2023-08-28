ينتصر للثقافة.. محمد نبيل يكشف سبب إطلاق مشروع "الألف مبدع".. فيديو

قال الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن مشروع "الألف مبدع" بدأ في سيناء.

وأضاف الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، خلال لقائه عبر فضائية "الأولى"،: "عندما تم عمل بعض المشروعات في إقليم القناة وسيناء الثقافي تحديدا مشروعات ثقافة الوديان وقوافل الوديان والذهاب للتجمعات الأهالي في سيناء وجدنا أطفال لديهم قابلية للتعلم وبعض المواهب مثل موهبة الرسم وإلقاء الشعر والغناء".

وأشار: "عندما وجدت كل هذه الأشياء طلب من وزيرة الثقافة في عمل مشروع لأهالي سيناء ومن هنا أطلقنا مشروع "الألف طفل مبدع".

وأوضح الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي،: "الألف رقم حقيقي ورقم يقبل التحدي وليس رقم إعلامي"، مشيرا: "المشروع يشمل شمال وجنوب سيناء، ولدينا أكثر 16 مدينة".

ووجه الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، الشكر لوزارة الثقافة على مشروع "الألف مبدع" الذي ينتصر للثقافة.