عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. حفل هشام عباس وسيمون في محكي القلعة ضمن فعاليات المهرجان

سيمون وهشام عباس
سيمون وهشام عباس

يستعد كل من هشام عباس وسيمون لتقديم ليلة جديدة من ليالى مهرجان القلعة فى دورته الـ 31 والذي انطلق يوم الجمعة الماضية على مسرح محكي القلعة وسط حضور الكثيرين.

ويقدم هشام عباس فى فقرته الغنائية مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني التترات التى أشتهر بها ومنها تتر مسلسل يتربي فى عزو.

كما تقدم سيمون مجموعة متميزة من أشهر أغانيها التى حرصت على عمل البروفات الخاصة عليها لتقديمها بشكل مختلف على المسرح.

 

 

حفل بنش مارك 

وتعتبر هذه الحفلة هي الثانية التى تجمع سيمون بهشام عباس بعد حفل التسعينات الذي أقيم على مسرح بنش مارك بالسعودية وضم مجموعة كبيرة من مطربين جيل التسعينات.


 

تصريحات سيمون الأخيرة 

أكدت الفنانة سيمون، أنها تمارس العمل الخدمي بالمجتمع منذ دراستها في الجامعة.

وقالت سيمون، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، في رسالتها للجمهور: «مينفعش أي حد فينا يزعل على أي حاجة وفيه ناس أقوياء جدا دائما مبتسمون».

أعمال تعيش مع الزمن

وتابعت سيمون متحدثة عن أغانيها، قائلة: «دايما لما بغني حاجات، بعملها أنها تفضل متناسبة وتعيش مع الزمن، وإن مهما تمر السنين سواء أنا موجودة أو غير موجودة بالحياة.. الناس تغني الأغاني دي».

وأضافت سيمون: «مش بعمل أغاني لمرحلة معينة وبركز أنها تكون أغلبها شبهي»، موضحة «بتصدم أحيانا لما بلاقي أجيال صغيرة جدا حافظين الأغاني بتاعتي».

هشام عباس سيمون ليالي مهرجان القلعه مسرح محكى القلعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| عودة معتصم النهار لزوجته.. وموعد عرض مسلسل السفاح

بفستان مميز .. صور من حفل نادية مصطفى في مهرجان القلعة

ريهام عبد الغقور تدعم أصدقائها بعد تكريمهم في مهرجان الدراما

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

أمير عيد يشكر جمهور حفله بمهرجان العلمين ويختتم بأغنية مربوط بأستك

تعرف على طلب أمير عيد من جمهور حفله بالعلمين

حضور جماهيري كبير بحفل كايروكي في العلمين

ترشيحاتنا

استقرار سعر الريال السعودي رسميا

سبب الاستدعاء الرسمى لسيارات فيات تيبو فى مصر .. تفاصيل

بأقل فائدة.. أحصل على تمويل شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي  

الأغلى في تاريخ آيفون.. تسريبات تكشف الأسعار المتوقعة لـ iPhone 15 

دعاء الفرج للولادة.. اللهم أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق

تخفف الإرهاق وتحسن عملية الهضم.. فوائد مذهلة لـ المليسة تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. آية سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

بفلير الشفايف.. مى حلمى تخطف الأنظار من سيارتها

بعد ظهورها بفستان أسباني.. إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف| شاهد

لو عندك ضيوف.. طريقه الجلاش بالشكولاتة

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ