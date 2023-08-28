اليوم.. حفل هشام عباس وسيمون في محكي القلعة ضمن فعاليات المهرجان

يستعد كل من هشام عباس وسيمون لتقديم ليلة جديدة من ليالى مهرجان القلعة فى دورته الـ 31 والذي انطلق يوم الجمعة الماضية على مسرح محكي القلعة وسط حضور الكثيرين.



ويقدم هشام عباس فى فقرته الغنائية مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني التترات التى أشتهر بها ومنها تتر مسلسل يتربي فى عزو.



كما تقدم سيمون مجموعة متميزة من أشهر أغانيها التى حرصت على عمل البروفات الخاصة عليها لتقديمها بشكل مختلف على المسرح.





حفل بنش مارك

وتعتبر هذه الحفلة هي الثانية التى تجمع سيمون بهشام عباس بعد حفل التسعينات الذي أقيم على مسرح بنش مارك بالسعودية وضم مجموعة كبيرة من مطربين جيل التسعينات.







تصريحات سيمون الأخيرة

أكدت الفنانة سيمون، أنها تمارس العمل الخدمي بالمجتمع منذ دراستها في الجامعة.

وقالت سيمون، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع عبر قناة صدى البلد، في رسالتها للجمهور: «مينفعش أي حد فينا يزعل على أي حاجة وفيه ناس أقوياء جدا دائما مبتسمون».

أعمال تعيش مع الزمن

وتابعت سيمون متحدثة عن أغانيها، قائلة: «دايما لما بغني حاجات، بعملها أنها تفضل متناسبة وتعيش مع الزمن، وإن مهما تمر السنين سواء أنا موجودة أو غير موجودة بالحياة.. الناس تغني الأغاني دي».

وأضافت سيمون: «مش بعمل أغاني لمرحلة معينة وبركز أنها تكون أغلبها شبهي»، موضحة «بتصدم أحيانا لما بلاقي أجيال صغيرة جدا حافظين الأغاني بتاعتي».