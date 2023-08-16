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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش نظرة وابتسامة.. سيمون تشعل فقرتها في كاسيت 90 بأشهر أغنياتها

سيمون
سيمون

بدأت الفنانة سيمون فقرتها الغنائية فى حفل جيل التسعينات والمقام حاليا على مسرح بنش مارك بالسعودية ويضم مجموعة كبيرة من نجوم فترة التسعينات وكاسيت 90.


وقدمت سيمون العديد من أشهر أغانيها الغنائية والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها أغنية مش نظرة وابتسامة والتى بدأ بها فقرتها وسط تصفيق حاد من الحضور.
 

الحفل حدث فني استثنائي على مسرح بنش مارك بجدة، يقام حفل "كاسيت 90"  بالمملكة العربية السعودية، ويضم الحفل بجانب الكابو حميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينات، وسط حضور  جماهيري غفير، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

 

ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

 

الحفل تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عددا من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركون في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوستالجيا موسيقى التسعينات.

وفور الإعلان عن الحفل، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره والبوسترات الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر الحفل التريند، قبل إقامته بأيام معدودة، ليثبت حالة الحنين والنوستالجيا التي تتوق الجمهور العربي لذكرياته مع نجوم جيل التسعينات.

حسام حسنى حفل جيل التسعينات مسرح بنش مارك كاسيت 90

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