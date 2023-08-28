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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مصطفى حجاج يطرح أغنية عملنا قيمة على يوتيوب

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

يستعد المطرب مصطفى حجاج اليوم لطرح أغنيته الجديدة بعنوان عملنا قيمة، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


الأغنية تعتبر هي الثانية لمصطفى حجاج خلال هذا الموسم بعد طرحه لأغنية بنت الناس والتي طرحت خلال شهر مايو الماضي.

 

أغنية بنت الناس

طرح المطرب مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "بنت الناس"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس،  ويقوم هاني محروس حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج ، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023 .

 

الأغنية تتصدر التريند

وتصدرت أغنية "بنت الناس"، للنجم مصطفى حجاج، محركات بحث موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الأغاني العربية وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.

 

مشاركة مصطفى حجاج فى حفل هاني شنودة

وكان مصطفى حجاج، قد تألق في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي اقيمت بالرياض في المملكة العربية السعودة، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

 

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج هي أغنية بطليني، والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات جمال الخولي وألحان : اسلام رفعت وتوزيع : اماديو ، عود : اسلام الأبتي ، ناي : محمد عاطف ، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج : اسلام هشام.


 

مصطفي حجاج عملنا قيمة المطرب مصطفى حجاج

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