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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تتعامل الدولة في حال ظهور مرض معد.. الصحة تجيب

العدوى
العدوى

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، كيفية التعامل في حال ظهور مرض معد، مؤكدًا أن الإجراءات في أي مرض معد تعتمد على 3 إجراءات وقائية.


وأضاف قنديل خلال حواره عبر فضائية "النهار"، أن الإجراء الأول الوزارة تقوم بتطعيم طلبة المدارس بتطعيم "الالتهاب السحائي"، في الصف الأول من كل مرحلة بـ6.5 مليون جرعة وهو إجراء وقائي، وكذلك تطعيم الدفتريا، مؤكدًا أنها تطعيمات إلزامية.  


وأكد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن الدولة تصرف على منظومة التطعيمات فقط 3 مليارات جنيه، من 10 تطعيمات للأطفال من أول يوم ولادة حتى عام ونصف، مشيرًا إلى أن الإجراء الثاني لدينا منظومة للترصد باختيار أماكن تمثل جميع المحافظات ويوجد مستشفى ووحدات رعاية أساسية.

 

الأغذية والمرضى


وأشار إلى أن الإجراء الثالث متابعة الأمراض المعدية ويتم البلاغ فيها عن أي مرض ممكن يخرج ويوجد لها أكثر من إجراء منها أخذ عينات من المياه والأغذية والمرضى.

الصحة التطعيمات الدكتور عمرو قنديل الالتهاب السحائي العدوى

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