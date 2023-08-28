الطب الوقائي: نسب الشفاء من فيروس سي وصلت إلى 95%

قال عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، إن الدولة توفر حملات قومية لمتابعة آخر التطورات الصحية لفيروس شلل الأطفال، حيث نقوم بفحص لمياه الصرف الصحي، للتأكد من خلو مصر من الفيروس.

وأضاف "عمرو قنديل" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مصر تعد واحدة من أفضل منظومة التطعيمات والترصد عالميا، متابعا: منظومة الترصد تتابع المرضى داخل المستشفيات، كما أننا نتابع ما ينشر على السوشيال ميديا يوميا.

واسترسل: "منظومة الطب الوقائي تتكون من ما يقارب من 60 إلى 65 ألف شخص، مشيرا إلى أن يوم الخميس الماضي كان يوجد فريقين من وزارة الصحة لحملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية وشمال سيناء".

وأوضح أن مصر كانت من أعلى الدول انتشارا من حيث الإصابة بفيروس سي و فحصت 60 مليون مواطن وتم علاج 3 مليون مواطن تم الكشف عن إصابتهم بالمجان بقيمة 1% من سعر العلاج الأصلي.

وأكمل: نسب الإصابة بالفيروس في 2015 كانت 9.5%، وتم عمل مسح جديد، وفحصنا عينات تمثل 27 محافظة، ووجدنا أن نسب الإصابة تمثل 4%، أي أن نسب الشفاء وصلت إلى 95%.



وشدد على ان منظمة الصحة العالمية ستعلن خلال أسابيع خلو مصر من فيروس سي.