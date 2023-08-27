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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الطب الوقائي: الدولة تصرف 3 مليارات جنيه سنويا على منظومة التطعيمات

عمرو قنديل، مساعد
عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي

قال عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، إن الوزارة تتابع كل التطورات الصحية لجميع الأوبئة، وآخرها، حمى الضنك، وفيروس كورونا، مشددا على أن المنظومة الصحية تتعامل مع أي مرض معد بطرق وآليات معينة.

وكشف "عمرو قنديل" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عن كيفية التعامل في حال ظهور مرض معد، قائلا: الإجراءات في أي مرض معدٍ تعتمد على 3 إجراءات وقائية، وهم القيام بإجراءات الاحترازية، من خلال تطعيم طلبة المدارس بتطعيم الالتهاب السحائي، في الصف الأول من كل مرحلة بـ6.5 مليون جرعة وهو إجراء وقائي.

واسترسل: نقوم بإعطاء الطلاب أيضا تطعيم الدفتريا، منوها بأن الدولة تصرف على منظومة التطعيمات سنويا فقط 3 مليارات جنيه، وهم الـ 10 تطعيمات للأطفال من أول يوم ولادة حتى عام ونصف، متابعا: الإجراء الثاني لدينا، منظومة للترصد، باختيار أماكن تمثل جميع المحافظات ويوجد مستشفى ووحدات رعاية أساسية.

وتابع: ثالث إجراء يكون من خلال متابعة الأمراض المعدية، ويتم البلاغ فيها عن أي مرض، مشددا على ان وزارة الصحة تستخرج 1650 عينة من المياه يوميا على مستوى كافة المحافظات، للتأكد من سلامتها.

الطب الوقائي حمى الضنك فيروس كورونا المنظومة الصحية الالتهاب السحائي الأمراض المعدية

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