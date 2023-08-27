الطب الوقائي يوجه رسالة للمواطنين بشأن حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا

تحدث عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، عن متحور فيروس كورونا الجديد، وخطورته، قائلا:" لا خوف أو خطورة من المتحور الجديد"، موضحا أن كورونا مستمر ومتواجد على مستوى العالم.

وأضاف "قنديل"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"المذاع على قناة "النهار"، أن كورونا مستمر ولكنه بشكل ضعيف ولا يمثل خطورة، فهو أصبح من الفيروسات التنفسية العادية، مثل الإنفلونزا، متابعا "الفيروسات متواجده بشكل دائم ولكنها تضعف مع مرور الوقت".

وتابع “المتحور الجديد متواجد داخل أكثر من 55 دولة حول العالم”، منوها بأن الشائعات الخاصة بفرض إجراءات احترازية إضافية أو غلق وتأجيل للمدارس ليس لها أساس من الصحة.

ونفى حقيقة فرض إجراءات احترازية إضافية ضد فيروس كورونا الفترة القادمة، وتم اكتشاف حالتين فقط مصابين بالمتحور الجديد، وذلك دليل على قو المنظومة الصحية.

واستطرد "ياريت منتكلمش عن المتحور الجديد عشان الموضوع بسيط ومافيش منه قلق".