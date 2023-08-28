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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخللتها مواجهات عنيفة.. جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات شديدة نتج عنها إصابة عدد من الفلسطينيين.

ففي جنين، أصيب 4 شبان أحدهم بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واعتُقل 3 منهم، فجر اليوم الإثنين، في بلدة يعبد.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي يعبد، أطلقت الرصاص الحي صوب أربعة شبان حيث كانوا يجلسون في مقهى عند مفترق يعبد وقرية كفيرت، وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة تم نقله إلى مستشفى ابن سينا.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من المصابين الأربعة، وهم: علي حسن أبو بكر، ووسام بسام حرز الله من يعبد، وحسان مرشد سليمان من عجة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال استولت على مركبة بعد اقتحامها يعبد، وسط اندلاع مواجهات أعقبت اعتقال الشبان الثلاثة.

كما أصيب ضابط إسعاف في مركز يعبد، بكسور في اليد ورضوض، بعد الاعتداء عليه بالضرب بأعقاب البنادق اثناء محاولته اسعاف المصابين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان من بلدتي بيت ريما وعارورة، وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أيهم (25 عاما)، وإبراهيم عبد اللطيف الريماوي (22 عاما) خلال مداهمة منزليهما في بيت ريما شمال رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الجواد، وأحمد شحادة صالح، خلال مداهمة منزليهما في بلدة عارورة، شمال رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة واعتقلت المواطن عز مرشود، بعد ان داهمت منزله، كما اقتحمت منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، واعتقلت الشقيقين مكرم وتامر نعيم مسعود.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن كفاح عناد جاغوب من بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد أن داهمت منزله وفتشته، فيما اعتقل المحرر ماجد متعب من الخليل.

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