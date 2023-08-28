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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الخميس.. "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق" بملتقى الهناجر الثقافي

صدى البلد

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "الفن ودوره فيترسيخ القيم والأخلاق"، فى الثامنة من مساء يوم الخميس ٣١ أغسطس الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

ضيوف الملتقى الفنان القدير طارق الدسوقي، الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، الأستاذ الدكتور رامي عطا الله أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الناقدة الفنية ولاء جمال.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغانى الشهيرة.

كشفت الفنانة سيمون، تفاصيل اشتراكها لأول مرة في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، قائلة "دي حاجة جميلة جداً .. وإن شاء الله تكونحفلة جميلة وتعجب الجمهور".

وأضافت "سيمون" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنها تشكروزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية لدعوتها للاشتراك في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، موضحة أن الغناء فيمهرجان القلعة له طابع خاص.
 

وتابعت الفنانة سيمون، أن القلعة مكان أثري رائع له تاريخ عظيم، مشيرة إلى أن مهرجان القلعة يجمع العديد من الأنماطالفنية، وأيضاً أسعار تذاكر الحفلات بسيطة وتناسب كافة فئات المجتمع.

 

أحمد السرساوي الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد المخرج خالد جلال شادي سرور مركز الهناجر للفنون مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان القلعة للموسيقي ملتقى الهناجر الثقافى

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