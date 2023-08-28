إصلاح محطة تحلية المياه بقرية الجدي مركز الحسنة 

انتهى فريق الصيانه والتشغيل بشركة مياه الشرب قطاع الوسط ، محافظة شمال سيناء، بالانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمحطة تحلية مياه الشرب بقرية الجدي مركز الحسنة، بناءاً على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

حيث تم تشغيل المحطة بعد تركيب المواسير والغاطسة ،و عودة ضخ المياه للمحطة بكامل الكميات المعتادة لها ، تحت إشراف المهندس خالد عزيز رئيس مجلس الإدارة لشركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء ، والمهندس سعيد فوزي رئيس قطاع شبكة المياه بشمال سيناء ،و المهندس محمد الشحات ، رئيس قطاع شبكة المياه بوسط سيناء.

مطالب المواطنين:

وقال المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه حريص على تحقيق مطالب المواطنين بقرى المركز والمدينة خلال الزيارات واللقاءات الميدانية التي يجريها لحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم ، وخاصه في القطاعات الهامه التي تمس حياتهم اليومية بصورة مباشرة وذلك بهدف تحقيق حياة كريمة لهم .