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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل مصرع طفلة وإصابة شقيقتها بعد اعتداء والدتهما وزجها في بني سويف

وكيل تضامن بني سويف
وكيل تضامن بني سويف

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها في واقعة تعدي بالضرب نفذتها أمهما بمساعدة زوجها في واقعة شهدتها قرية باروط التابعة لمركز بني سويف.

في البداية تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من المستشفى التخصصي ببني سويف باستلام طفلة تبلغ 9 أعوام جثة هامدة، حيث تبين من التحريات أنها قُتلت ضربًا وأن المتهمة بارتكاب الجريمة والدتها وزوجها اللذان أصابا شقيقتها بإصابات بالغة.

وقد كشفت التحريات أن زوج الأم اعتاد بمساعدة الأم الاعتداء بضرب  الطفلتين البالغتين (9 - 4 أعوام)، وأنهما يوم الواقعة عذبا الطفلتين ضربًا حتى لفظت الأولى أنفاسها بينما أصيبت الشقيقة الصغرى، التي سمعت الأم تنهر شقيقتها بينما كان يعتديا عليها بالضرب: "لو طلع ليكي صوت هكمل عليكي".

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كانت الأم انفصلت عن زوجها الاول  (والد الطفلتين) بعد مرضه، وتزوجت بعامل يدعى "ربيع"، بعد علاقة حب بينهما، وانتقلت للعيش معه داخل شقة بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، ورفقتها الطفلتين، اللتين حرمتا من رؤية والدهما.

جرى نقل جثة الطفلة المتوفية إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وتم الاستماع إلى شهادة الطفلة الصغرى، التي قالت في التحقيقات: "ربيع (زوج الأم) موت أختي وكان هيموتني".

وقد جرى وضع الطفلة الصغرى تحت الملاحظة لحين تحسن حالتها النفسية، وتمت إحالة الأم وزوجها المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

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