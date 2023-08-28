عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت.. سلسلة ندوات بمساجد سيناء

تنظم مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء، سلسلة ندوات علمية بالمساجد الكبرى بمدن المحافظة تحت عنوان " عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت" بعد صلاة المغرب مباشرةً .،تحت إشراف الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة.

تأتي هذه الندوة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

صلاة المغرب:

حيث تنطلق أولى الندوان اليوم الإثنين، بمسجدى ( القرمانى بالعريش، والسلام بأبى صقل) ، مدينة العريش محافظة شمال سيناء، عقب صلاة المغرب مباشرة.

يحاضر في الندوة بمسجد القرماني كل من: الشيخ محمد عزام ، و الشيخ صبري أبو العطا محمد ، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي

وفي مسجد السلام بأبي صقل كل من :

الشيخ حمادة بشير محمد أحمد والشيخ محمد مجدي محمد عطية وذلك على الشيخ سيد بدوي إسماعيل.

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