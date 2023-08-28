عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت.. سلسلة ندوات بمساجد سيناء

أنشطة دينية لمديرية
أنشطة دينية لمديرية الأوقاف بسيناء

تنظم مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء،  سلسلة  ندوات علمية بالمساجد الكبرى بمدن المحافظة  تحت عنوان " عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت" بعد صلاة المغرب مباشرةً .،تحت إشراف الدكتور محمود مرزوق مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة.

تأتي هذه الندوة، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

 

صلاة المغرب:

 

حيث تنطلق  أولى الندوان  اليوم الإثنين،  بمسجدى ( القرمانى بالعريش،  والسلام بأبى صقل) ،  مدينة العريش محافظة شمال سيناء، عقب صلاة المغرب مباشرة.

يحاضر في الندوة  بمسجد القرماني كل من: الشيخ محمد عزام ، و الشيخ صبري أبو العطا محمد ، والشيخ محمد أبو اليزيد الغباشي 

وفي مسجد السلام بأبي صقل كل من :

الشيخ حمادة بشير محمد أحمد   والشيخ محمد مجدي محمد عطية   وذلك على الشيخ سيد بدوي إسماعيل.

txt

جولة تفقدية لرئيس الحسنة بـ شمال سيناء للوقوف على مطالب المواطنين بالقرى

   التالي:

سيناء ندوات مساجد الأوقاف علمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

موضوعات متعلقة

إصلاح محطة تحلية المياه بقرية الجدي مركز الحسنة 

تخفف الإرهاق وتحسن عملية الهضم.. فوائد مذهلة لـ المليسة تعرف عليها

اليوم.. بدء عمل القافلة الطبية لتقديم الرعاية للمواطنين بالعريش

حملة للقيام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بقرى الحسنة في سيناء

لزيادة إنتاجها من الأسماك.. استكمال خطة تطوير بحيرة البردويل

نفذها قومي المرأة بسيناء.. حملة طرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة

جولة تفقدية لرئيس الحسنة بـ شمال سيناء للوقوف على مطالب المواطنين بالقرى

إصابة 4 مواطنين في حادث تصادم على الطريق الدولي العريش- القنطرة شرق

ترشيحاتنا

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

بعد إيقاف كزبرة بسببها..رضا البحراوي يثير الجدل ويغني عليا الطلاق كله بيكدب

تعرف على أسعار الذهب مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

خضعت لعملية تجميل أم لا.. شاهد| صور تكشف تغير ملامح نجلاء بدر

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ