منه فضالي تهنئ إيمان العاصي بعيد ميلادها عبر إنستجرام

هنأت الفنانة منة فضالي الفنانة إيمان العاصي بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وشاركت منة فضالي صورة إيمان العاصي، وعلقت:"عيد ميلاد سعيد يا ايمي".

يصادف اليوم 28 أغسطس عيد ميلاد الفنانة إيمان العاصي ، والتي أتمت عامها الـ 38، وتعتبر من النجمات اللاتي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

وتحرص إيمان العاصي ، على مشاركة متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا دائما بإبرز الإطلالات و الأزياء التي تظهر بها سواء في المناسبات العامة أو إطلالاتها اليومية أيضا.

وتتميز إطلالات إيمان العاصي بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما أنها تقوم باختيار الملابس التي تتناسب مع قوامها و تبرز رشاقتها أيضا.

وتحرص إيمان العاصي، على تنسيق المجوهرات و الإكسسوارات العصرية والفخامة التي تمنحها إطلالة متكاملة وتكشف عن أناقتها و ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إيمان العاصي على تسريحات الشعر و صيحات المكيج التي تتناسب مع بشرتها و تكشف عن جمالها.