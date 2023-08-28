برلماني يكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

كشف النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن أسباب زيادة أسعار البصل في الأسواق، خلال هذه الفترة.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن التصدير هو السبب الأبرز لهذه الأزمة منوها أنه بدروه أدى إلى قلة المعروض في الأسواق المحلية، مشيرا أيضا إلى قلة المساحات المنزرعة للبصل خاصة أنه من المنتجات التي يكثر عليها الطلب.

وأستكمل عضو مجلس الشيوخ أن البصل المصري عليه طلب كثير جدا، موضحا سبب ذلك أنه يعد من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالاضافة لقلة المعروض منه على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية التي أدت لنقصانه.

وشدد بضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل وخاصة أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلا بد من زيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى التوقف المؤقت عن تصديره خام وتصديره مجفف أكثر ليمنحنا دخل أكثر نتيجة القيمة المضافة من تصديره مجفف.