عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا في مناطق متفرقة بمحافظة البحر الأحمر لأعمال الصيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم عن خطة لانقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا في عدد من المناطق بالمحافظة، وذلك في يوم الاثنين الموافق 28/8/2023. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بهدف ضمان استدامة وجودة توفير الكهرباء للسكان والمؤسسات في المنطقة.

من المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي خلال فترة زمنية محددة، تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا. ستشمل المناطق المتأثرة بهذا الانقطاع الحرفيين، مصنع المكرونة، المطحن التمويني، المرور الجديد، وبنزينة موبيل.

تهدف هذه الأعمال إلى تحسين وصيانة المحولات الكهربائية، وضمان استمرارية توفير الكهرباء بكفاءة عالية للمناطق المعنية بالانقطاع. تهيب الجهات المعنية بالسكان والمؤسسات المحلية التفهُّم والتعاون خلال هذه الفترة، وتأكيد أن الجهود تبذل لأقل تأثير ممكن على الحياة اليومية.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر. تعكس هذه الأعمال التزام السلطات المحلية بتقديم خدمات عالية الجودة والاستدامة في قطاع الكهرباء.

 

Keywords انقطاع التيار الكهربائي صيانة الكهرباء محولات كهربائية محافظة البحر الاحمر تحسين البنية التحتية استدامة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

دمرت حياتها.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم كوهين بسبب نشر لقاء وزيرة الخارجية الليبية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

الغردقة تستضيف المؤتمر الدولي السادس للأفاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية

بعد ظهورها بمرسى علم.. تعرف على سمكة "مولا مولا" النادرة وأضرارها؟

«بلدي أمانة» بالبحر الأحمر تستهدف أكثر من 10 آلاف مواطن بالغردقة

المديرية المالية بالبحر الأحمر تنظم احتفالية اليوم الرياضى وتكرم المحالين للمعاش

البحر الأحمر .. تصوير 50 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقة رقم قومي في مدينة القصير

اكتشاف نادر..سمكة "مولا مولا" أو "الشمس" تظهر من جديد قبال سواحل مرسى علم

حملات تفتيش على المنشآت السياحية في الغردقة للتأكد من جودة الخدمات

رئيس مدينة الغردقة يقود جولة تفقدية لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية

ترشيحاتنا

تظلمات .. قرار عاجل من التضامن بشأن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

الست ماتت .. القبض على سائق صدم سيدة بدمياط

وجوه جديدة مفاجأة.. تعرف على قائمة الأهلي بمعسكر النمسا

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

وزير التعليم العالي : 25% تخفيضا على تذاكر الطيران للطالب الوافد وأسرته

انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ