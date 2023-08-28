انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا في مناطق متفرقة بمحافظة البحر الأحمر لأعمال الصيانة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم عن خطة لانقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا في عدد من المناطق بالمحافظة، وذلك في يوم الاثنين الموافق 28/8/2023. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بهدف ضمان استدامة وجودة توفير الكهرباء للسكان والمؤسسات في المنطقة.

من المقرر أن يتم قطع التيار الكهربائي خلال فترة زمنية محددة، تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا. ستشمل المناطق المتأثرة بهذا الانقطاع الحرفيين، مصنع المكرونة، المطحن التمويني، المرور الجديد، وبنزينة موبيل.

تهدف هذه الأعمال إلى تحسين وصيانة المحولات الكهربائية، وضمان استمرارية توفير الكهرباء بكفاءة عالية للمناطق المعنية بالانقطاع. تهيب الجهات المعنية بالسكان والمؤسسات المحلية التفهُّم والتعاون خلال هذه الفترة، وتأكيد أن الجهود تبذل لأقل تأثير ممكن على الحياة اليومية.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البحر الأحمر. تعكس هذه الأعمال التزام السلطات المحلية بتقديم خدمات عالية الجودة والاستدامة في قطاع الكهرباء.