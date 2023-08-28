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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب بمحل أحذية بشبين القناطر في القليوبية

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

شهدت منطقة الدلتا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية نشوب حريق هائل بمحل أحذية، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحال المجاورة دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، حيث أسفر الحريق عن تفحم محتويات المحل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بمحل أحذية بمنطقة الدلتا دائرة مركز شرطة شبين القناطر.


وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمحل للأحذية بمنطقة الدلتا دائرة المركز، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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