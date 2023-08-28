أعراض تشبه الأنفلونزا .. تحذير هام |الايس كريم يصيبك بمرض خطير

يعد الايس كريم من الاكلات الصيفية التي يعشقها الكثير سواء الكبار او الصغار وبالرغم من ذلك لن يكتشف الكثير ان الايس كريم ليس مضر وله مخاطر صحية خطيرة.

حيث اكد الاطباء ان الايس كريم يحتوي علي الليستريات وهي عدوى نادرة تسببها بكتيريا تسمى الليستيرية وفقا ل healthcare

ويمكن الإصابة بهذا المرض البكتيري عن طريق أنواع عدة من الطعام، وخصوصًا الأطعمة المبردة الجاهزة للأكل.



ويُمكن أن تكون أعراض عدوى الليسترية مشابهة لأعراض الإنفلونزا، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة وآلام العضلات أو الشعور بقشعريرة أو الشعور بالمرض والإسهال.