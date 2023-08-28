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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بها آثار خنق.. العثور على جثمان الطفلة سجدة وسط الزراعات بسوهاج

الطفلة سجدة
الطفلة سجدة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان الطفلة سجدة أنور، البالغة من العمر 5 سنوات، بها آثار خنق حول الرقبة، وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي دائرة المركز على جثة طفلة في منتصف العقد الأول من العمر.

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وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة بها آثار خنق حول الرقبة وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، كما تبين من التحريات الأولية أن الجثة لطفة تدعى سجدة أنور مبلغ بتغيبها عن المنزل، وجاري عمل الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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