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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العالم ينتفض.. المحيط الهادئ يتحول إلى مقبرة نووية بسبب قرار اليابان

صدى البلد

بدأت اليابان تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما-دايشي المنكوبة للطاقة النووية، حسب ما أظهر مقطع مصور بثته الشركة المشغلة "تيبكو".

وتقول الحكومة اليابانية إن هذه المياه جردت من غالبية المواد المشعة، باستثناء التريتيوم التي لا تشكل خطرا، إلا إذا وجدت بكميات كبيرة ومركزة.

ووافقت الحكومة اليابانية، قبل عامين، على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة، التي أصيبت مفاعلاتها بأضرار جسيمة بعد زلزال عنيف تلاه تسونامي سببا حادثا نوويا فيها في 11 مارس 2011.

وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في يوليو 2023، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وأن تأثيرها على الأفراد والبيئة "يكاد لا يذكر".

ردود فعل 

أثارت خطة تصريف المياه من المحطة، قلقا وغضبا في أنحاء آسيا والمحيط الهادئ منذ أن وافقت عليها الحكومة اليابانية قبل عامين. 

الصين

نددت الصين، في 24 أغسطس، ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل "أناني وغير مسؤول.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية".

روسيا

كما دعت روسيا إلى إجراء دراسات دولية مستقلة عن تأثير تصريف المياه النووية على البيئة والصحة العامة، وطالبت اليابان بالتشاور مع الدول المجاورة قبل اتخاذ أي خطوات.

كوريا الجنوبية

وأعربت كوريا الجنوبية عن استيائها من قرار اليابان، وقال رئيس الوزراء هان دوك-سو إن حكومته سوف ترفع دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية، بطريقة لا تتفق مع المعايير.

وفي 24 أغسطس، اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية 14 شخصا على الأقل بعدما دخلوا مبنى يضم السفارة اليابانية في سول خلال احتجاج على قيام طوكيو ببدء تصريف المياه المشعة.

تايوان

ومن جانبها، أبدت تايوان قلقها من أن تصريف المياه النووية قد يؤثر على سلامة مصادرها الغذائية والمائية، وحثت الحكومة اليابانية على التعامل مع هذه المسألة بشكل شفاف ومسؤول.

أمريكا

كما انتقدت الولايات المتحدة قرار اليابان بتصريف المياه النووية في المحيط، وقالت إنه ينبغي أن يكون مبنيا على أدلة علمية ومشورة خبراء مستقلين.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن إتش كي" الإخبارية في أبريل 2021، أن 72% من المستطلعين في اليابان نفسها ضد خطة تصريف المياه في المحيط، في حين كان 14% فقط مؤيدين لها.

اليابان

بالمقابل، دافعت الحكومة اليابانية عن قرارها بتصريف المياه النووية في المحيط، مؤكدة أنه آمن وضروري لإزالة التخزينات التي تزداد يوما بعد يوم من الماء المستخدم لتبريد المفاعلات. 

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن هذه هي "أكثر طرق التخلص من الماء فعالية"، وأضاف أن حكومته ستضمن ألا يكون لذلك "أثر سلبي على صحة الإنسان أو بحار البلاد". وأشار إلى أن تصريف الماء المشع في المحيط هو "أسلوب شائع" يستخدم في محطات نووية حول العالم.

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