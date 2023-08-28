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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منها الولادة.. حنان الحسيني تكشف أسباب السمنة وأشهرها

صدى البلد

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، أسباب السمنة و زيادة الوزن و هم 6 أسباب لا غير.

 

وأوضحت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن أهم و أول أسباب السمنة هو الشهية المفتوحة، و الثاني هو الحرق الضعيف، منوهة إلى أن الولادة تعتبر أيضا من أسباب زيادة الوزن.

 

وأضافت، أن تناول بعض الأدوية التي تحتوي على كورتيزون، أو أدوية التنشيط تعمل على زيادة الوزن، مؤكدة أن بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة منذ الصغر يمكن أن تكون نتيجة عوامل وراثية.

وقف الرياضة أحد أسباب السمنة

ونوهت، إلى أن وقف رياضة معينة بعد ممارستها لمدة طويلة سواء جيم، سباحة أو غيره، يؤدي إلى السمنة بسبب قلة معدل الحرق عما كان عليه.     

حنان الحسيني اسباب السمنة زيادة الوزن الولادة كورتيزون السمنة المفرطة

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