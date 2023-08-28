منها الولادة.. حنان الحسيني تكشف أسباب السمنة وأشهرها

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، أسباب السمنة و زيادة الوزن و هم 6 أسباب لا غير.

وأوضحت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن أهم و أول أسباب السمنة هو الشهية المفتوحة، و الثاني هو الحرق الضعيف، منوهة إلى أن الولادة تعتبر أيضا من أسباب زيادة الوزن.

وأضافت، أن تناول بعض الأدوية التي تحتوي على كورتيزون، أو أدوية التنشيط تعمل على زيادة الوزن، مؤكدة أن بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة منذ الصغر يمكن أن تكون نتيجة عوامل وراثية.

وقف الرياضة أحد أسباب السمنة

ونوهت، إلى أن وقف رياضة معينة بعد ممارستها لمدة طويلة سواء جيم، سباحة أو غيره، يؤدي إلى السمنة بسبب قلة معدل الحرق عما كان عليه.