اليوم .. الشاعر عنتر هلال يجري جراحة عاجلة في القلب

يخضع الشاعر الغنائي عنتر هلال، لجراحة عاجلة، اليوم الإثنين، عقب نقله إلى معهد القلب بالعجوزة.

وكان قد تحدث الشاعر عنتر هلال من جديد عن أزمته مع الفنان أحمد مكي بسبب أغنية “تملي الصبح بدري"، والتي قدمها “مكي” في فيلمه الشهير “طير أنت” بالإضافة إلي رغبته في اعتزاله للوسط الفني.

اعتزال عنتر هلال

وقال الشاعر عنتر هلال بالنسبة لموضوع الاعتزال هو ليس اعتزالا بالمعني الحرفي ليس ابتعادا تاما عن ممارستي الفن لأني ماقدرش لأن الفن دا في دمي، أنما أنا اعتزلت الوسط الفني أي صناعة الأغنية المعتادة اللي لازم فيها المؤلف يرتبط بملحن ويابقي عبد للمطرب ويابقي ذليل للموزع .

وأضاف:" الشاعر بايبقي صناع الإبداع الأول في الأغنية وغالبا لم يحصل علي حقه والميديا هي نعمة كبيرة هي طريقة جديدة للصناعة، وأنا حاليا أقدر أعمل أغنيني وأنا في مكاني ممكن أكتبها وأستعين بشباب بتفهم في المزيكا وأنزل الأغنية علي قناتي الخاصة أنا موضحا:" أنا مش محتاج منصات ولا منافذ ولا شركات كاسيت" وأنا اعتزلت الوسط والزملاء عشان كلها بقت عبارة عن “شلل الواحد" مش عارف يدخل فيها.

وأكمل الشاعر عنتر هلال:"أما بالنسبة لموضوع أحمد مكي أنا أصلا بحاول أكلمه من بدري من ساعة ما فيلم طير أنت" نزل وهو علي طول مصدرلي مديرة مكتبة والست دي شغلتها أنها أزاي تجرح فيا و مع ذلك أنا بقدملها الدليل بأني ليا حق عند أحمد مكي والدليل أن الأغنية بتاعتي موجود في فيلم طير و كمان النسخة الأصلية منها بتتعرض في برامج الأطفال.

وأضاف الشاعر عنتر هلال:" ومفيش أي استجابة من أحمد مكي ومرة أنا كتبت أني ليا عنده حق عنده و جمهوره شتمني شايم فظيعة هو الراجح هيفلس لما يديني حقي وخصوص أنا عايز الفلوس في الأيام دي لأني مش بشتغل ومفيش فرصة أني أشتغل وأنا لحد دلوقتي لم أتخذ إجراء قانوني ولكن هعمل كدا إذا استدعى الأمر.

ويعتبر عنتر هلال من أبرز الأسماء الفنية بمصر والوطن العربي فبجانب التأليف الشعري الغنائي هو أيضًا ممثل وموسيقي ورسام كبير.. فهو من مواليد محافظة قنا عام 1955 بدأ حياته الفنية ممثل مسرح فى جامعة أسيوط وحصل على جائزة أفضل ممثل عام 1979 عن مسرحية تحمل اسم (المخططين).

وكتب للعديد من المطربين المميزين على رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وهشام عباس وحمادة هلال، شاهيناز.. كما قدم الكثير من الأغنيات للشاشة الذهبية مثل أغنية كامننا للمطرب محمد فؤاد فى فيلم (إسماعيلية رايح جى) ومؤلف اغانى (فيلم هندى) للفنان أحمد آدم وفيلم (كرسى فى الكلوب) وفيلم (يا تحب يا تقب) وفيلم (بونو بونو).