زراعة أصناف متميزة من الليمون والبن لأول مرة بجامعة العريش

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، أنه تم زراعة أصناف جديدة من افضل شتلات الليمون والعنب والزيتون ، بمزرعة الجامعة الإنتاجية، و أنه سيتم زراعة البن لأول مرة بمزرعة الجامعة، حيث تم جلب تقاوي البن عن طريق لجنة متخصصة من وزارة الزراعة، وذلك لزراعتها أسفل أشجار الموالح.

وقال إنه نظرا لقلة إنتاج الزيتون هذا العام فقد لجأت الجامعة إلى عصر الزيتون لاستخراج الزيت بفكر استثماري ؛ذلك بإعادة استخدام مخلفات العصر في عمليات التسميد، وكذلك استخدام المياه الناتجة عن عمليات الغسيل لري الأشجار والزراعات الموسمية.

٢١ إردبا

وأكد، أن الجامعة نجحت في زراعة أصناف من القمح الذي اعطي إنتاجية عالية تصل إلى ٢١ إردبا على الفدان القمح والشعير.



ولفت إلى أن هناك خطة للتوسع في تربية الثروة الحيوانية من الأبقار والماعز بعد توافر الأعلاف اللازمة لعمليات التربية والتي ستقلل قيمة التكلفة.

وعن دور الجامعة التنموي ،و دورها في خدمة المجتمع.. اكد على أنه تم تنفيذ قافلة متكاملة تستهدف مبادرة حياة كريمة السكاسكة، بالاشتراك مع خمس جامعات من شرق الدلتا ضمت"تخصصات طب بشري وطب بيطرى وتمريض ، و الزراعة علوم انسانية".، إلى جانب تنظيم قوافل بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.