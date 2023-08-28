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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خريطة للتوسع في زراعة أشجار الزيتون بقرى ومدن سيناء

زراعات أشجار الزيتون
زراعات أشجار الزيتون بمناطق سيناء

تنفذ محافظ شمال سيناء،  الخريطة الزراعية  من أجل التوسع في زراعة اشجار الزيتون التي تتميز بها المحافظة  ،وذلك بزراعة 10مليون شجرة زيتون ،خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح ومناطق جنوب العريش ومناطق بئر العبد، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمات المجتمع المدني .

يأتي ذلك استجابة  لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مشروع زراعة 100 مليون شجرة زيتون في مصر، ودعم منظومة التصنيع الغذائي  ونشر ثقافة استخدام زيتالزيتون على مائدة طعام الاسرة  المصرية.

 

10 مليون شجرة:

 

ومن جانبه.. قال محمد حسن درغام   ، مسئول اللجنة الاقتصادية بمجلس القبائل العربية ،  ان المشروع القومي لزراعة أشجار الزيتون في شمال سيناء ، يستهدف  زراعة 10 ملايين شجرة زيتون في مختلف مناطق  المحافظة  خلال عامين.

 حيث تم البدء بزراعة 250  الف شجرة زيتون خلال شهرين ، في مختلف قري وتجمعات المحافظة، خاصة في قري جنوب الشيخ زويد ورفح ،ومناطق الحسنة ونخل ، ومدينة العريش العاصمة في إطار سياسة المحافظة نحو التوسع في الزراعات وخاصة أشجار الزيتون. 

 

وأكد درغام على ،  ان منظومة صناعة الزيتون تتيح لمصر احتلال صدارة الدول المصدرة لزيت الزيتون ، واعتباره بترول مصر الأخصر خاصة وان  العالم الخارجي يعرف جيدا قيمة المنتج السيناوي من زيت الزيتون .

وتجهز المحافظة حاليا لتنظيم مهرجان للزيتون خلال الأيام القادمة.

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