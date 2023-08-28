المدير المالي للزمالك يعلن عن إنهاء إجراءات سفر فريق كرة القدم

أكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي وعضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه تم الانتهاء من التفاصيل الخاصة برحلة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادا لخوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير المالي أنه تم حجز الطيران وتوفير الموارد المالية لحجز فندق الإقامة وملاعب التدريب قبل مواجهة بطل جيبوتي المرتقبة المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في تنزانيا.

وشدد على أنه تم الانتهاء أيضا من كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر الفريق الداخلي المقرر له في مصر الجديدة بداية من يوم الرابع من سبتمبر المقبل.

وأوضح أنه يتم التواصل باستمرار مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل توفير مناخ من الهدوء والتركيز لفريق الكرة قبل بدء الموسم الجديد للمنافسة على كافة البطولات محليا وأفريقيا.