إلغاء 500 رحلة طيران في المملكة المتحدة إثر خطأ في مراقبة الملاحة

واجه مئات الآلاف من ركاب شركات الطيران تأخيرات طويلة محتملة وإلغاء رحلاتهم في نهاية عطلة نهاية الأسبوع الصيفية المزدحمة، بعد فشل نظام مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة.

قالت خدمات الحركة الجوية الوطنية (Nats) بعد ظهر يوم الاثنين إنها حددت وعالجت مشكلة فنية استمرت أكثر من خمس ساعات وأجبرتها على تقييد عدد الطائرات المسموح لها بالهبوط والإقلاع في جميع أنحاء البلاد بشدة.

ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، ستؤدي التأثيرات غير المباشرة إلى استمرار تعطيل الخدمات حيث تتدافع شركات الطيران والمطارات لإعادة تنظيم الرحلات الجوية.

قال مطار هيثرو في لندن، أكثر مطارات المملكة المتحدة ازدحاما، إن التعطيل أثر على الخدمات في جميع أنحاء البلاد. وقالت إن الجداول الزمنية "ستظل معطلة بشكل كبير لبقية اليوم" على الرغم من حل المشكلة، ويجب على الركاب التحقق من أن رحلتهم لا تزال تعمل قبل المغادرة إلى المطار.

قالت الخطوط الجوية البريطانية إن جدول رحلاتها "تعطل بشدة" وحذرت من أنها ستضطر إلى إجراء "تغييرات كبيرة" على جدولها. وقالت إنه يتعين على الركاب الذين يسافرون على رحلات قصيرة المدى التحقق من حالة رحلاتهم.

يأتي هذا الاضطراب في أحد أكثر أيام العام ازدحامًا، حيث يعود المصطافون إلى المملكة المتحدة في اليوم الأخير من عطلة نهاية الأسبوع. وقال داونينج ستريت إن وزير النقل مارك هاربر يعمل بشكل وثيق مع خدمات الحركة الجوية الوطنية لمعالجة المشكلة.

وقال جون ستريكلاند، محلل الطيران، إن انقطاع الخدمة سيتسبب في اضطراب واسع النطاق. وقال: "سيكون هناك مئات الآلاف من الركاب المتأثرين بهذه المشكلة".

وأضاف: "إنها مشكلة هائلة نظرا للتعقيد بشأن ما ينبغي أن يكون فترة كمنجم ذهب لشركات الطيران في المملكة المتحدة"، محذرا من التأثير المالي على شركات الطيران من الاضطرار إلى إعادة حجز الركاب وإعادة تنظيم جدولهم الزمني.

وحذرت شركة رايان إير من أن المشاكل تؤثر على "جميع شركات الطيران العاملة من وإلى المملكة المتحدة اليوم"، وقالت إنها ستضطر إلى تأخير أو إلغاء "عدد من الرحلات الجوية" نتيجة لذلك.

قالت خدمات الحركة الجوية الوطنية إنها ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران والمطارات لإدارة الرحلات الجوية المتأثرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. وأضافت: "سيقوم مهندسونا بمراقبة أداء النظام بعناية عندما نعود إلى العمليات الطبيعية".

وبينما أثر فشل النظام على جميع الرحلات الجوية من وإلى المطارات البريطانية، قالت خدمات الحركة الجوية الوطنية إن المجال الجوي للمملكة المتحدة ظل مفتوحًا طوال الوقت.

وقالت شركة سيريوم لمزود البيانات، إنه تم إلغاء 232 رحلة مغادرة من مطارات المملكة المتحدة حتى بعد ظهر يوم الاثنين، أي ما يعادل حوالي 8 في المائة من جميع رحلات المغادرة. وقالت إنها حددت 271 رحلة قادمة تم إلغاؤها أيضًا. لكنها حذرت من أن هناك العديد من الطائرات التي تأخرت.

قالت ليزا ويب، من مجموعة المستهلكين: "ستكون الفوضى اليوم مصدر قلق شديد لمئات الآلاف من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم أو السفر خارج المملكة المتحدة بعد عطلة نهاية الأسبوع".

وأعلنت يوروكونترول، المنظمة التي تشرف على إدارة الحركة الجوية في أوروبا، أن الفشل يتعلق بـ "نظام معالجة بيانات الطيران" في المملكة المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية في مساعدة مراقبي الحركة الجوية وشركات الطيران على تبادل المعلومات في الوقت الفعلي حول خطط الطيران.

وحذرت شركات الطيران المتجهة إلى المملكة المتحدة الركاب من توقع اضطرابات شديدة، مع تأجيل بعض الرحلات الجوية المقرر إجراؤها بعد ظهر يوم الاثنين إلى صباح الثلاثاء.