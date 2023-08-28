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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: السيسي أنقذ مصر من العودة للوراء وبنى مصر الحديثة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أنه لدينا قواعد ثابتة وهي دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة من الجيش والشرطة والقضاء.

 

وقال كمال حسنين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى المسئولية كان الوضع الاقتصادي للدولة صعبا، لكنه تبنى برنامج الإصلاح الإقتصادي 2016،  إضافة إلى أنه أعاد قوة مصر عربيا ودوليا وإقليميا.

 

وتابع  رئيس حزب الريادة، أن الرئيس السيسي أعاد لمصر قوتها العسكرية القوية وأصبح لمصر أسطولين على مستوى البحرين، إضافة إلى حياة كريمة التي غيرت وجه الحياة في الريف المصري والتي ستحسن من حياة 60 مليون مواطن.

 

بنى مصر الحديثة

وأشار كمال حسنين إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من العودة للوراء وبنى مصر الحديثة.

كمال حسنين حزب الريادة الدولة المصرية الجيش والشرطة القضاء

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