شاهد.. احتراق طائرة هليكوبتر بسماء ولاية فلوريدا

صورت طائرة هليكوبتر وهي تسقط من السماء قبل أن تتحطم بشكل مرعب بالقرب من مدرسة.

يُظهر مقطع فيديو صور بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة، مروحية تترك وراءها أثرًا من الدخان الأسود، بينما تظهر صور أخرى النيران تغطي الهواء بالرماد.

وأكدت التحديثات من مكان الحادث مقتل شخصين في الحادث، وسقوط شخص واحد على الأرض، وإصابة أربعة آخرين. وفقًا للسلطات المحلية، تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لمكتب بروارد شريف للإنقاذ من الحرائق في بومبانو بيتش بولاية فلوريدا، على بعد حوالي 40 ميلًا من ميامي.

تشير التقارير إلى أن المروحية سقطت في مبنى سكني في شاطئ بومبانو، بالقرب من مدرسة بلانش إيلي الثانوية.

أكدت شركة Broward Sheriff Fire Rescue أنه تم نقل شخصين إلى مركز Broward Health Medical Center - ولا تُعرف خطورة إصاباتهما في الوقت الحالي.

ومع ذلك، كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة وقت وقوع الحادث، بحسب الشرطة.