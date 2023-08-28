عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برشلونة وباريس| تامر أمين يفجر مفاجأة عن فشل انتقال محمد صلاح

اللاعب الدولي محمد
اللاعب الدولي محمد صلاح

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل جديدة عن انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لنادي اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن الصفقة واقع وليست شائعات. 

txt

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن العرض رسمي وساعات تتبقى على حسم الصفقة، والعرض ضخم بعرض مالي أسطوري وخرافي، وربنا يحمي صلاح من «النبر». 

 

وتابع الإعلامي تامر أمين، أن :"العرض أسطوري وخرافي يلف أي دماغ لأي بني آدم، وبلاش نبقى أوصياء على صلاح دلوقتي، وعقلية محمد صلاح الاحترافية هي ستقودة للأفضل.

 

انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة 

وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن هناك عروضا من نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكلنا في ظهرك يا صلاح في أي نادي تروح له".

محمد صلاح تامر امين انتقال صلاح انتقال محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

إثيوبيا لم تغير موقفها.. الري: مفاوضات سد النهضة انتهت دون نتائج ملموسة

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

موضوعات متعلقة

بصور جديدة ..محمد صلاح يحسم جدل رحيله عن ليفربول

ترشيحاتنا

تعليق أمريكي على استعدادات زيلينسكي لإجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا

50.2 % تربية رياضية % 56.3 خدمة اجتماعية واداب60.8..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اعتراف بتورط الغرب.. مكتب زيلينسكي يكشف مفاجأة بشأن الضربات على القرم

بقيمة 104 ملايين دولار.. الولايات المتحدة توافق على صفقة أسلحة خطيرة لليابان

واجه التحديات وتخطاها.. تحالف الأحزاب المصرية: نطالب الرئيس السيسي بالاستمرار.. فيديو

خبراء عن إنشاء مدرسة العباقرة بمصر: تعمل على تعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

فيديو

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

القمر الأزرق العملاق ..العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ