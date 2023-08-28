برشلونة وباريس| تامر أمين يفجر مفاجأة عن فشل انتقال محمد صلاح

كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل جديدة عن انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لنادي اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن الصفقة واقع وليست شائعات.

وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن العرض رسمي وساعات تتبقى على حسم الصفقة، والعرض ضخم بعرض مالي أسطوري وخرافي، وربنا يحمي صلاح من «النبر».

وتابع الإعلامي تامر أمين، أن :"العرض أسطوري وخرافي يلف أي دماغ لأي بني آدم، وبلاش نبقى أوصياء على صلاح دلوقتي، وعقلية محمد صلاح الاحترافية هي ستقودة للأفضل.

انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن هناك عروضا من نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وكلنا في ظهرك يا صلاح في أي نادي تروح له".