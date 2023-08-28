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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تسببه في كارثة .. زيلينسكي يواجه اتهامات بـ الخيانة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ينتهج سياسة إبادة الشعب الأوكراني.

أضاف سوسكين، عبر قناته علي منصة “يوتيوب”: "زيلينسكي يرتكب إبادة جماعية ويريد تدمير أوكرانيا".

أوضح أن “الرئيس الأوكراني يرفض تقييم الوضع بشكل معقول وتغيير موقفه بشأن الصراع العسكري ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة على خط المواجهة، والوضع داخل البلاد يزداد سوءًا”.

اتهام بالخيانة

وقال سوسكين: "يجب أن يُتهم بالخيانة، لأنه مذنب بالقتل الجماعي للناس. لقد حول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال".

وفي وقت سابق من اليوم، قال سوسكين، إن الحلفاء الغربيين سيقسمون أراضي أوكرانيا فيما بينهم بعد انهيار القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف: "الأصدقاء المزعومون: بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا ومولدوفا، هي التي ستقضم أجزاء كاملة من أوكرانيا".

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وأوضح سوسكين: “وجد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نفسه في الفخ… لقد ألقى كل قواته في الهجوم على خط الدفاع الروسي، لكن من الواضح بالفعل أن الهجوم المضاد قد فشل”.

وقال: "إذا تم تدمير الجيش الأوكراني، فسوف تتمزق البلاد ببساطة".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني الشعب الأوكراني أوكرانيا

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