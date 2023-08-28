الوضع صعب.. اعتراف صادم من وزير دفاع أوكرانيا بشأن تقدم القوات الروسية

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي يحرز تقدما في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف، حيث الوضع صعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكشف ريزنيكوف، في تصريحات لوسائل إعلام أوكرانية: "هذه خطوة منطقية... لتحويل انتباهنا عن طريق الهجوم هناك حتى نتمكن من أخذ قوات من الجنوب والشرق. لكن قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، الذي يقود مجموعة قوات خورتيتسيا، يحمل في الوقت نفسه الدفاع في هذا الاتجاه ويقوم بهجمات مضادة في اتجاه باخموت … ويبدو أن الروس يتقدمون في اتجاه كوبيانسك يتقدمون”.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني، أن الوضع في هذا الاتجاه صعب، لكن يمكن السيطرة عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريزنيكوف، إن خطة التعبئة التي وافق عليها البرلمان الأوكراني لم يتم تنفيذها بالكامل بعد.

وقال ريزنيكوف، في تصريحات لوسائل إعلام أوكرانية، إن “خطة التعبئة، التي وافق عليها البرلمان الأوكراني، لم يتم تنفيذها بعد”.

وأضاف: “لسنا بحاجة إلى الإعلان عن تعبئة جديدة لزيادة العدد، فلا يزال لدينا قوات".