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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجآت جديدة.. وزير دفاع أوكرانيا يكشف تفاصيل خطة تعبئة القوات

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الإثنين، إن خطة التعبئة التي وافق عليها البرلمان الأوكراني لم يتم تنفيذها بالكامل بعد.

وقال ريزنيكوف، في تصريحات لوسائل إعلام أوكرانية، إن “خطة التعبئة، التي وافق عليها البرلمان الأوكراني، لم يتم تنفيذها بعد”.

وأضاف: “لسنا بحاجة إلى الإعلان عن تعبئة جديدة لزيادة العدد، فلا يزال لدينا قوات".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن أوكرانيا تحشد جميع قواتها المتبقية بعد الهجوم المضاد الفاشل الذي شنته القوات الأوكرانية خلال الصيف.

وحسب واشنطن بوست”، قال الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس، “تعتزم كييف مواصلة حملتها العسكرية، على الرغم من الهزيمة الكبيرة التي مني بها جيشها في اتجاه زابوريجيا”.

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وقال بتريوس، إن "التعبئة الكاملة لجميع قطاعات المجتمع في البلاد هي دليل على نواياهم".

وأشار إلى أن الروس أنشأوا نظام دفاع مرن مدروس جيدًا، مما وضع القوات الأوكرانية في موقف صعب للغاية.

ريزنيكوف البرلمان الأوكرانى

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