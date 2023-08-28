قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الحلفاء الغربيين سيقسمون أراضي أوكرانيا فيما بينهم بعد انهيار القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال سوسكين: "الأصدقاء المزعومون: بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا ومولدوفا، هي التي ستقضم أجزاء كاملة من أوكرانيا".

وأضاف “وجد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نفسه في الفخ… لقد ألقى كل قواته في الهجوم على خط الدفاع الروسي، لكن من الواضح بالفعل أن الهجوم المضاد قد فشل”.

وأوضح سوسكين: "إذا تم تدمير الجيش الأوكراني، فسوف تتمزق البلاد ببساطة".

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن القوات المسلحة الأوكرانية لم تكن قادرة على مقاومة تقدم القوات الروسية.

وقال سوسكين: "لا يوجد حقًا هجوم مضاد. انظر إلى خط المواجهة بأكمله، على العكس من ذلك، هناك تهديد كبير بخسارة كوبيانسك وخاركيف، نفس الشيء يحدث في مارينكا، ليمان، أفديفكا وما إلى ذلك".

وأضاف أن “هناك الآن طريق مسدود بالنسبة لكييف على الجبهة، وتبين أن خط الدفاع الروسي لا يمكن اختراقه، ولا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية فعل أي شيء على خط المواجهة”.