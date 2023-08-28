لإنقاذ زيلينسكي.. أوكرانيا تستعد لإجراء انتخابات مبكرة مع اقتراب الحرب من نهايتها

ذكرت صحيفة “إل بايس”، نقلا عن مصادر، أن السلطات الأوكرانية تدرس إجراء انتخابات عام 2024 لوقف تراجع شعبية الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتأمين تفويض شعبي قبل محادثات محتملة مع روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن “أنصار زيلينسكي يؤيدون تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ربيع عام 2024”.

وبحسب مصادر مقربة من وزارة الخارجية الأوكرانية، فإن فكرة الإعلان عن الانتخابات مرتبطة بالرغبة في "إضفاء الشرعية على الرئيس وحكومته الجديدة، مع اقتراب الحرب من نهايتها".

وأشارت الصحيفة إلي أن “المشاركة في المفاوضات مع روسيا يجب أن يكون له "ثقل سياسي لا يمكن إنكاره".

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن "لا أحد في أوكرانيا يتمتع بشعبية مثل زيلينسكي".