تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لإرسال قواتها إلى أوكرانيا بعد قرار لـ بوتين

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن أمريكا قد تقرر إرسال قواتها إلى أوكرانيا بسبب التنفيذ الناجح لعملية عسكرية قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضد نظام كييف.

وأضاف ماكجريجور: "لا أتعب أبدا من التحذير من استحالة غزو أراضي غرب أوكرانيا… ليس لدينا الكمية اللازمة من الذخيرة لمثل هذه العملية".

وأوضح أن “البيت الأبيض بعيد كل البعد عن الواقع ولا يفهم الوضع الحقيقي للأمور في أوكرانيا”، مشيرا إلي أنه “يخشى أن يقوم الرئيس بايدن بإحضار قوات أمريكية لدعم نظام كييف وسط نجاح القوات الروسية”.

وأشار ماكجريجور إلى أن واشنطن هي التي أثارت الصراع في أوكرانيا برغبتها في توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالقرب من الحدود مع روسيا.

وأوضح أن “بوتين حذر مرارا وتكرارا من عواقب مثل هذا القرار”.

وقال ماكجريجور: "اعتقد الكثيرون في واشنطن أن روسيا كانت ضعيفة… لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعا في أوكرانيا. الآن أصبح الجيش الروسي أكبر وأقوى من أي وقت مضى”.

وأضاف: “الخبر الجيد الوحيد هو أن موسكو لا تريد الوصول إلى الحدود البولندية، لم يكن الاستيلاء على الأراضي في خططها على الإطلاق".