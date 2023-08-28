ضربة لـ زيلينسكي.. مسئول أوروبي ينهي آمال أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو

قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا لا تملك أي فرصة لأن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي “الناتو” طالما أنها تخوض صراعا عسكريا مع روسيا.

وأوضح المسؤول الأوروبي، أنه إذا تم قبول كييف في الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الآن، فإن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى مشاركة جميع الأعضاء الآخرين بشكل مباشر في القتال.

وفي مقابلة مع قناة “إل سي آي”، قال بريتون: “طالما استمر الصراع على الأراضي الأوروبية، لا يمكن لأوكرانيا أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي”، مشيرا إلى أنه “بخلاف ذلك، بموجب المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي، فإن هذا سيعني الدخول في صراع جميع الدول في الحلف”.

وأشاد بريتون ببروكسل للطريقة التي تفي بها بوعدها بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية في غضون عام، مضيفا أن الاتحاد يخطط لزيادة إنتاج الذخيرة على أراضيه على المدى الطويل أيضا.

اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مع اختتام الحلف قمته في فيلنيوس في يوليو، بأنه «من المنطقي والمفهوم» أن «يخشى البعض الحديث عن عضويتنا في الناتو، لأن لا أحد يريد بدء حرب عالمية».

وأضاف أن «أوكرانيا تدرك أنها لا يمكن أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي طالما استمرت الحرب مع روسيا».