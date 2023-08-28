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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط أمريكي.. البنتاجون يتهم أوكرانيا بإهدار الذخيرة

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن البنتاجون يعتقد أن القادة الأوكرانيين بحاجة إلى تغيير تكتيكاتهم واستخدام المدفعية لضرب الأهداف الأكثر أهمية فقط، وتجنب إهدار الذخيرة.

وكشفت “واشنطن بوست”، أن الولايات المتحدة وحلفاءها شعروا بالإحباط من كييف بسبب فشلها في تحقيق أي نتائج مهمة خلال هجومها المضاد، وكانوا يجرون مراجعة “الدروس المستفادة” خلال العملية.

وأضافت: “واحدة من النقاط الرئيسية من تقييمات واشنطن، هي أنه من غير المرجح أن يتم حل الصراع الروسي الأوكراني هذا العام، كما كان يأمل الكثيرون في كييف”.

وتابعت: “بدلا من ذلك، يعتقد البنتاجون أن القتال سيستمر على الأرجح حتى عام 2024، وربما بعد ذلك، مما يعني أنه سيتعين على واشنطن وحلفائها الاستمرار في دعم قوات كييف”.

وبحسب ما ورد، كان البنتاجون يحث القادة الأوكرانيين على تحديد أولويات الأهداف بشكل أفضل وتركيز قواتهم على نقاط الاختراق المحتملة على طول الجبهة الروسية الأوكرانية.

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ومن المفترض أن القادة الأمريكيين قلقون من أن كييف تهدر ذخيرة المدفعية من خلال محاكاة تكتيكات الحقبة السوفيتية.

وحسب “واشنطن بوست”، أشارت أحد التقديرات الأمريكية إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت حوالي مليوني طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم منذ اندلاع القتال في فبراير 2022، واستنفدت تقريبا المخزونات الغربية.

البنتاجون كييف أوكرانيا

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