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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صادم من أوروبا بشأن تجميد الصراع في أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، اليوم الإثنين، إنه قد يتم تجميد الصراع في أوكرانيا بسبب عدم نجاح القوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد.

وقال فيالا، لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، “سيواصل الغرب تقديم المساعدة العسكرية لـ أوكرانيا… تبين أن فرص التوصل إلى حل سريع للصراع أصبحت ضئيلة، وأصبحت أقل فأقل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون أوكرانيون أن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم صاروخي روسي ليلاً على أوكرانيا، كما لقى رابع حتفه في قصف صباح اليوم الاثنين.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا مصرعهم خلال الليل كانوا عمالاً في منشأة صناعية تعرضت للقصف في منطقة بولتافا الوسطى.

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وفي الوقت نفسه، قال أولكسندر بروكودين، حاكم منطقة خيرسون، إن امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا قُتلت في قصف على قرية سادوف في حوالي الساعة 10:40 صباحًا اليوم الاثنين.

أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية الغرب

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