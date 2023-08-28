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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط ضحايا.. هجوم صاروخي روسي وسط أوكرانيا

 

 

أعلن حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، دميترو لونين الاثنين، إن هجوما صاروخيا روسيا وقع على المنطقة الليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لونين، في منشور عبر "تليجرام"، إن الهجوم استهدف منشأة صناعية وأسفر عن سقوط شخصين.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 4 صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وإنه أسقط اثنين منها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية في المنطقة العسكرية المركزية دمروا مدفع FH-70 من صنع حلف الناتو ومركبة مدرعة ومقاتلات أوكرانية في منطقة كراسني ليمان.

وأوضحت الدفاع الروسية وفقا لوكالة تاس الروسية: "دمرت المدفعية الروسية مدفع 155 ملم من طراز FH-70 التابع لحلف شمال الأطلسي في منطقة كراسني ليمان".

وأضافت الوزارة: " كما دمرت كتيبة طائرات بدون طيار"، لافتة إلى أنه تم تحديد إحداثيات الأهداف الأوكرانية، وأصابت مدفعيتنا مركبة مدرعة ومجموعة من القوات الأوكرانية في الغابة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه تم تعديل دقة إطلاق النار في الوقت الحقيقي، وهذا جعل من الممكن تدمير الأصول المتنقلة للعدو مثل المدافع في أسرع وقت ممكن بأقل كمية من الذخيرة.

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