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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن تحركات جديدة لروسيا في ساحة المعركة بباخموت

باخموت
باخموت

وصفت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، الوضع في ساحة المعركة في شرق البلاد بأنه "ساخن للغاية" في الأسبوع الماضي.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت ماليار إن روسيا تجمع قوات جديدة هناك وتعيد تجميع صفوفها، لافتة إلى أن موسكو تهدف إلى نشر أفضل قواتها هناك.

وأضافت أن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها جنوب باخموت، المدينة الشرقية المدمرة تقريبا والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو الماضي بعد أشهر من القتال العنيف.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية استعادت خلال الأسبوع الماضي كيلومترا مربعا حول باخموت، ولم تحرز القوات الروسية أي تقدم.

وتحولت باخموت منذ فترة إلى ساحة المعركة الرئيسية في الحرب، حيث ترسل كييف وموسكو جحافل الجنود والمدفعية والدبابات في تركيز للقوة النارية بشكل غير مسبوق منذ بداية الحرب قبل 10 أشهر.

نائبة وزير الدفاع الأوكراني القوات الأوكرانية باخموت القوات الروسية روسيا

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